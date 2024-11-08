中文台節目表 翡翠台
9:00 交易現場
10:00 勁歌推介
10:05 公私三文治
10:35 無心法師（PG）及宣傳易
11:40 交易現場及潮流生活誌
12:15 新派煮意及宣傳易
1:00 午間新聞
1:20 永續明天
1:25 流行都市及宣傳易
2:45 純熟意外（PG）
3:45 交易現場
4:20 寶石寵物
4:50 Hands Up
5:20 Love All Play：比賽開始！
5:50 財經新聞
6:00 今日有樓睇及潮流生活誌
6:25 新聞檔案
6:30 六點半新聞報道
7:15 世界觀及天氣報告
7:25 有理說得清
7:30 東張西望
8:00 愛．回家之開心速遞
8:30 巾幗梟雄之懸崖（PG）
9:30 黑色月光（PG）
10:30 特朗普重掌白宮
11:05 娛樂頭條及環球新聞檔案
11:15 晚間新聞
11:45 新聞檔案
11:50 天氣報告及潮流生活誌
11:55 鹿鼎記
12:55 宣傳易
1:00 東張西望
(所有節目以電視台之最後公布為準)
(PG) 宜家長陪同下觀看
(M) 只適合成年人看
(S) 中文字幕
人人做記者
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