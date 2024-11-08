明星站台幫倒忙 Cardi B不忿 落「詛」頭捱轟

美國總統大選塵埃落定，力撐賀錦麗（Kamala Harris）的天后Beyonce被網民留言洗版嘲諷，饒舌女歌手Cardi B更因咒罵支持特朗普（Donald Trump）的州份活該受災，遭到網民猛烈批評！

多年來荷里活皆以左翼民主黨陣營為主流，賀錦麗取代拜登（Joe Biden）競選美國總統，亦一脈相承打明星牌，不過卻愈幫愈忙！美國饒舌女歌手Cardi B本月5日得悉早前受颶風破壞的佛羅里達州、路易斯安那州、德薩斯州與北卡羅萊納州都傾向支持特朗普時，在社交網上載自拍短片，在濾鏡效果下變成光頭鬍鬚樣，口出惡言：「呢個就係點解你哋有啲州會遇到颶風……我只係講咁多。」數分鐘後她即刪除影片，但已被網友儲存留底，引起不滿聲音。

Cardi B上周五在賀錦麗的造勢活動上致詞，但因讀稿機故障，她呆站台上未能演講，最後無奈要讀手機中儲存的稿。她其後在社交網爆粗回應網民批評：「我好努力準備演講，你哋好多人就話我『噢點解你要讀手機？』八婆，我係要寫X低佢。」她又自言獨自照顧3名子女很吃力，要趁洗澡時間綵排演講：「我沖涼沖X咗30分鐘，但你知嘛？當我要面對面講，就開始唔記得晒。所以你知嘛，當要做X呢件事時，我話你知我想講乜，我要確保自己唔會唔記得，所以我先要寫X低佢。」

Beyonce遭洗版嘲諷 至於美國天后Beyonce於大選當日，在社交網上載身穿印有賀錦麗年輕時肖像的T恤拉票，特朗普獲勝後，其支持者大量湧入Beyonce的社交平台「洗版」：「人民學識唔好再相信明星。」亦有人表示：「你哋啲明星真係以為自己做到嘢。基本上所有為賀錦麗拉票嘅主流明星同組織，都係最大嘅警號，可能實際上對賀錦麗有反效果。」另有Beyonce的粉絲留言希望偶像4年後參選總統：「賀錦麗2024……Beyonce 2028。」