暢所欲玄：十二生肖運程：虎

生肖屬虎的朋友於蛇年有3粒大吉星、4粒凶星，凶星看似比吉星多，但凶星的力量不及吉星大，所以是吉多凶少，運程屬小吉之年。

捲舌凶星，就是口舌之爭，容易被人說壞話。絞煞凶星，特別在工作上，屬虎易得老闆欣賞，別人心有不甘，想中傷你的心態。八座貴人，其高貴達至公鄉，名望威震四面八方，特別有利於以名譽地位與專業管理之人，容易得到下屬與客戶的信任。凶星在八座面前，微不足道。

六害凶星，是因為蛇與猴相合，而虎沖走了猴，害了蛇失去猴這個伴侶。虎穿害了太歲蛇為凶。太歲是老闆，穿害老闆的愛情與拍檔，老闆不高興而影響事業運。所以只要做到，看不到，聽不到，閉上自己的口，自然可化解。劫煞凶星，是三煞之一煞，大忌家居有地盤動土，易病。劫煞宜靜不宜動，今年不宜裝修，外無動土，則無凶。

天德是男性大貴人星，而且得到此男貴人之幫助，不需還人情，是最好的貴人星。特別是工作上的男性，如有不明的地方，可以請教他。福星貴人星，雖沒有天德之力量大，但會令屬虎朋友，不知何故，事事順利，令人心情美好，情緒平和。

全球算命師大賽總幹事李文淵師傅