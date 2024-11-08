中娛星動：Baby加盟《浪姐6》？ 黃曉明傳來港辦婚禮 豪擲5.4億娶葉珂

內地男星黃曉明早前認愛網紅葉珂，雖然女方最近發表的言論惹來不少非議，連累男方形象受損，但無礙二人感情，近日有傳黃曉明預計豪花5億元人民幣在港打造世紀婚禮，讓葉珂風光榮升黃太。

黃曉明於2022年宣布跟楊穎（Angelababy）離婚，同年與富貴網紅葉珂傳緋聞，期間兩人多次被拍到同行，但一直未有認愛。直至今年9月，黃曉明突然在社交網高調認愛，當時盛傳葉珂已懷孕。

近日有消息指黃曉明正忙於籌備婚禮，知情人爆出他將與葉珂舉行盛大婚禮，預計會狂擲5億元人民幣（約5.4億港元），又有指今次婚禮地點不在內地，而是選址香港。黃曉明向來是寵妻狂魔，之前他與Baby的婚禮花費逾兩億元人民幣（約2.2億港元），他不想跟葉珂的婚禮比之前遜色，而葉珂也渴望擁有大型婚禮宣示主權。至於地點方面，有人猜測因為當年黃曉明跟Baby在內地結婚，為免尷尬，換個地點也很合理。

離奇爆情變 然而，昨日亦有坐擁百萬粉絲的內地網紅發文聲稱二人情變，有孕在身的葉珂向黃曉明索取2.7億元人民幣（約2.9億港元）撫養費，不少們網民都認為消息莫名其妙。

有關黃曉明感情的傳聞滿天飛，前妻Baby就發力重返娛圈，近日網上流傳內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐》第6季的參賽者名單，當中包括林志玲、陳喬恩、林依晨及昆凌等，當中最受矚目的是Baby，去年一度遭軟封殺的她雖然今年2月已解封，但至今未有參與任何劇集或綜藝，若她真的有機會出戰新一季《浪姐》，無疑有助其事業起死回生。