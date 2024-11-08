獨家專訪：捱餓24小時破功！羅天宇抓緊「肌」會 自薦露肉

藝人羅天宇在台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》飾演殺手，自小愛動作片的他，苦候多年終於一嘗心願拍打戲，更為此狂操肌肉兼捱餓24小時，結果卻被導演一招破功，令他哭笑不得！

無綫小生羅天宇外形斯文俊朗，入行以來多演文質彬彬的角色，但自小愛動作片的他，苦候多年終於夢想成真，在台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》演殺手，首次拍打戲的他坦言仍有很多進步空間：「動作、角色上都係，可能自己睇自己永遠覺得唔掂，哈哈！不過當刻盡咗最大努力去做。」他指拍每套作品也像考試一樣，想下次考得更好，而今次演出令他明白技巧的重要性，不是快、狠、準便可，並透露當中一場對打戲NG了差不多30次：「要批㬹落對方條頸，自己一直衝破唔到個關口，好驚打傷佢，最後對方叫我一嘢鋤落去！」

演殺手有得着 天宇指接到劇本時見其中一場要赤膊演出，事前不停操肌，拍攝前更刻意捱餓：「除衫戲要『甩水』，拍之前24小時我唔敢食嘢飲水，結果拍嗰陣導演竟然話唔使除衫！」他坦言為了這場戲做了很多準備，不想浪費一番心血，故請求導演給他機會，笑言是入行後首次主動要求除衫拍攝，幸好導演也應他要求，最終順利完成拍攝他即喝水及進食補充體力，殊不知過了不久導演卻要求他補回除衫戲的近鏡，令他哭笑不得！

他笑指演殺手理應用槍為主，最後卻變成動作擔當，雖然拍得辛苦，但亦學會很多，對將來拍動作戲打下很好的根基，期望能繼續挑戰動作演出。