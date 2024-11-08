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葉蒨文天使降臨施誘
葉蒨文化身魅惑黑天使，令網民睇到心心眼。
藝人葉蒨文上月底迎來32歲生日，連續兩星期四圍遊玩。近日，她在社交平台分享萬聖節時拍下的照片，並留言表示：「遲來的Hallo」。其中，只見她以黑天使打扮現身，與友人到主題樂園遊玩，緊身束胸衣令其身材更為澎湃，加上背後一對翅膀，十足女神降臨，艷麗又神秘。而她的下身以迷你裙搭配黑絲，長腿線條相當吸睛！
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