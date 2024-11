鍾柔美煞科爆喊 Gigi捱夜湊B

鍾柔美(Yumi)與陳瀅、張曦雯等合作的無綫新劇《臥底嬌娃》日前舉行煞科宴,Yumi於社交平台甫出照片,分享自己的感受:「Yayy,眨吓眼,煞科了!多謝《臥底嬌娃》入面嘅所有人,包括工作人員,所有演員朋友,會繼續努力,What a memorable experience! Thanks for having me.」而與台前幕後都合作得十分愉快的Yumi,對劇集煞科大感不捨,她上載多段短片,其中見她邊行邊嚎哭,喊到兩行眼淚大大粒滑落,相當淒涼,連同劇演員羅毓儀都有留言安慰她:「Omg Omg Kiss Kiss」。