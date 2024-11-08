鍾柔美煞科爆喊 Gigi捱夜湊B

「聲夢小花」鍾柔美近日新劇煞科，與台前幕後感情甚好的她，於社交平台大談感受兼甫出嚎哭相，兩行眼淚大大滴，非常不捨。至於其好姊妹炎明熹則因家中有小貓咪出世而忙於「湊B」！

鍾柔美（Yumi）與陳瀅、張曦雯等合作的無綫新劇《臥底嬌娃》日前舉行煞科宴，Yumi於社交平台甫出照片，分享自己的感受：「Yayy，眨吓眼，煞科了！多謝《臥底嬌娃》入面嘅所有人，包括工作人員，所有演員朋友，會繼續努力，What a memorable experience! Thanks for having me.」而與台前幕後都合作得十分愉快的Yumi，對劇集煞科大感不捨，她上載多段短片，其中見她邊行邊嚎哭，喊到兩行眼淚大大粒滑落，相當淒涼，連同劇演員羅毓儀都有留言安慰她：「Omg Omg Kiss Kiss」。

遭托頭強吻 而另一段影片中，Yumi更被羅毓儀托住頭強吻，本身是「A0」的Yumi看似不太享受，還露出一副緊張表情，場面搞笑。

另外，同是《聲夢》出身的「樂壇小天后」炎明熹（Gigi）近日則「多咗個B」！她分享多張貓BB的照片，透露家中有小生命降臨，並幫貓咪改名：「叫炎曙（因為9月6號處女座），亦有曙光的意思（男），別名：細B／當當豬／瑤柱。」忙於湊B兼不時要餵夜奶的Gigi，眠乾睡濕照顧新的家庭成員，認真不容易。