Mood到隨時出歌 Anson Lo做搞手 約齊鏡仔開聖誕P

Anson Lo出席活動，現場播放他的歌曲。

男團MIRROR人氣王盧瀚霆（Anson Lo）昨日亮相活動，指今年聖誕想約齊隊友開派對，並有信心能夠揀到適合眾人的禮物，從未見過雪的他，亦希望可以跟家人一起去旅行過白色聖誕，計劃多多！

Anson Lo昨日於尖沙咀出席開幕兼聖誕亮燈儀式，吸引過百粉絲到場支持，他出場前現場先響起其歌曲《Hey Hey OK!》，全場粉絲跟住唱，隨後主角現身，引來粉絲瘋狂尖叫，氣氛十足！Anson Lo透露MIRROR即將推出團綜，又謂希望聖誕節能跟MIRROR隊友開派對和交換禮物，坦言對上一次齊人開派對要以年計，他受訪時坦言稍後會主動邀約眾人，又指已熟悉隊友的性格及喜好，故挑選禮物並不困難：「會買啲實用嘢，都知道有成員需要家電。（想同家人旅行？）我未見過雪，都想過白色聖誕，一家人去旅行係我心願，要度吓期。」

謝安琪練舞登紅館 提到MIRROR成員在新團綜《Mirror Chef》中大顯廚藝，亦將舉行成軍6周年粉絲見面會，他透露會跟粉絲互動和玩遊戲，亦會表演團歌：「今年個舞台唔同咗，所以要重新編排，我哋都排練好。（年底前會再推出新歌？）應該唔會，不過之前錄咗幾首歌，有Mood可能會隨時推出。」

另外，Anson Lo將為汪明荃的紅館騷任嘉賓，而汪明荃前日甫出與謝安琪（Kay）的跳舞片，歌曲正是她的演唱會主題曲《Make my day》，明顯謝安琪亦將擔任嘉賓，Kay還在社交網留言：「我哋呢個組合叫做『荃盛時琪』。」不少網民發揮創意幫二人改組合名，包括：「兩荃琪美」、「華麗荃琪」等，十分搞笑。