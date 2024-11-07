「蟻俠」保羅派水受歡迎 Beyonce復刻火辣經典 放彈催票

美國總統選舉大局已定，過程固然緊張，而大批名人紅星為撐心水候選人亦各自精彩，當中美國流行樂壇天后Beyonce發揮號召力，化身加拿大性感女神彭美拉安德遜（Pamela Anderson），呼籲國民齊齊投票。

Beyonce在社交網上載多張造型照，笠上金色長假髮，先後模仿彭美拉於成名劇集《沙灘拯救隊》（Baywatch）、電影《越空追擊》（Barb Wire）及1999年出席音樂頒獎禮時的經典造型，谷爆驕人「導彈」，如此落力扮嘢，無非是想引Fans注意去投票。

Lady GaGa表態已投票 雖然Beyonce在照片中沒有指名道姓撐哪位候選人，但她上月曾出席賀錦麗（Kamala Harris）的拉票大會。此外，美國天后Lady GaGa與Katy Perry，亦於大選前夕先後出席拉票大會，以歌聲撐賀錦麗，兩人亦在社交網透露已投票，而眾星暫未回應賀錦麗落敗一事。

同樣支持賀錦麗的還有漫威（Marvel）超英電影《蟻俠》男星保羅魯特（Paul Rudd），前日他驚喜現身票站，派水給排隊投票的學生，吸引大批學生妹埋身合照。