集體中招 質疑校方處理不當 呂慧儀兒子高燒屙嘔：嚇壞娘親

衞生署衞生防護中心前日表示保良局香港道教聯合會圓玄小學上周五舉辦了為期兩日的佛山、廣州遊學團，事後共26名小五學生陸續出現嘔吐、腹瀉、肚痛及發燒病徵。而藝人呂慧儀的囝囝黃柏翹（蟹籽）原來亦是遊學團的一員，深受上吐下瀉之苦！

對於此事，呂慧儀日前於社交平台貼出家長群組對話截圖，當中看見有多名家長對學校的處理手法大感不滿，並指有小朋友透露老師曾購買一些當地小食。呂慧儀指不止30名同學仔嘔吐及發燒，更多於2名學生曾到醫院求醫，「中招」的人數超過學校公布的數字。她又提到今次遊學團屬強制性，部分家長包括她本人都沒有收到學校電話查問情況，質問校方將如何處理今次事件。

病情已有好轉 呂慧儀寫道：「星期六（2日）晚起陸續有小朋友發病，直到今天（4日）仍有小朋友開始發燒嘔吐，如果今天開始病，學校沒有及時處理，可能影響全校的小朋友，那怎樣辦呢？」又貼出探熱針相，透露囝囝「好耐冇燒得咁行」、「嚇死娘親」，之前還入院打止嘔針，燒足兩日沒上學。

昨日呂慧儀接受本報獨家訪問時，坦言兒子已經退燒，但仍有肚屙，並且足足屙了4日，她謂：「病情已有好轉，不過尋晚仍然有肚屙情況，但總算有點精神，其實佢已經冇胃口食嘢，但係真係唔知點解可以仍然屙嘔咁多嘢出嚟，人仔細細嘔到七彩真係陰功。」