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支嚳儀展示女車神魅力
支嚳儀拍MV時憶起於外國山路飛車的日子。
歌手支嚳儀近日推出新歌《夜光漫遊》，她於MV中穿上紅色皮裙，以女車手姿態繼續展示其唱跳魅力，更出動10架名車拍攝，相當架勢。她又自爆是女車神，以前有過年少輕狂的日子：「細個我成日都喺美國山路飛車，不過成為媽媽，自己年紀開始大，都冇再咁玩。」
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