揭暴風往事勉勵同路人 薛凱琪陷情緒低谷 主動停工自救

歌手薛凱琪早前為導演陳德森主持的節目任嘉賓，探討精神健康的重要。曾患抑鬱症的她，坦言接到導演電話邀約時，剛巧心情陷入低谷，更向工作團隊要求停工3日，望「自救」調整情緒！

薛凱琪（Fiona）、張繼聰及森美等早前分別接受導演陳德森節目《好心情》訪問，曾5度患上抑鬱症的陳德森希望透過節目幫助同路人走出陰霾，而Fiona透露初初收到導演邀約訪談的電話時，剛巧遇上情緒低谷：「當時啱啱完成咗一個工作，拍咗4、5日左右，期間遇到一啲令我好Down嘅事情，我覺得自己嘅情緒又向壞嘅方向走，但我知道自己唔能夠再跌落去，就同工作人員講呢3日都唔好同我傾工作，我要時間好好調整番自己，就係呢個時候，導演打畀我，我仲以為佢咁夜打畀我係搵我拍戲，原來係做呢個節目，我即刻應承，應承咗之後，成個人都開心番，冇再沉落去。」

為爸爸健康激動 為了令今次跟過往的同類節目不一樣，陳德森特別設計了由受訪者憶述童年的環節，他認為童年的影響很大亦很深遠，希望從根源開始探討問題，而Fiona亦相當配合，大爆自己的暴風往事：「我同爸爸媽媽嘅感情係非常之好嘅，但以前佢哋兩個好唔開心嘅時候，我真係唔識點去處理，試過有一次入廚房攞利器挾持爸爸，原因係佢身體唔好，喺廳嘔咗成灘血都唔肯去醫院，我好驚亦唔識點做，就攞咗利器出嚟同埋半隻腳跨咗出窗外。」

雖然曾有如此偏激的往事，幸好Fiona都能捱過，她直言現在已沒有抑鬱症，亦找到克服情緒低落的方法，例如打坐及做瑜伽等，她很希望透過自身經歷，勉勵正受到情緒病困擾的朋友，走出情緒低谷。