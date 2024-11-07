𥄫實愛女怕「戀」嚟 陳豪收情信嚇窒 丟都丟唔切！

藝人陳豪大爆小時候就讀屋邨學校，因怕醜而沒有等女仔放學，收到情書更嚇到即時丟走！他又指9歲女兒開始上網看愛情題材，他與太太陳茵媺會𥄫到實。

視帝陳豪前晚與無綫節目《中年好聲音2》歌手顏米羔及陳蒨葶在灣仔出席公共屋邨布置裝飾比賽頒獎典禮，陳豪表示小時候家住公共屋邨附近，加上在屋邨學校就讀，很多童年回憶都在屋邨發生：「我親戚住華富邨，大時大節都會去慶祝，最難忘中秋節成班𡃁仔喺天井點滿蠟燭。」

他自言讀書時期是乖孩子，試過在校門外被不良少年騷擾，問可有試過等女仔放學？他笑言未試過：「我差唔多成年先拍拖，我個年代鍾意女仔，如果被發現會畀人笑，會覺得男女授受不親，同女仔玩唔夠Cool！不過，我後來發現原來同女仔玩係好開心嘅，哈哈！」又自爆小學收過情信，但就嚇到「丟都丟唔切」！

自認傳統的陳豪，覺得應以學業行先，不想小朋友「戀愛腦」，又自爆對9歲囡囡特別緊張：「個女我會睇實啲！佢依家會上網睇啲愛情題材嘅嘢，相信都有啲憧憬。」而太太陳茵媺雖然在外國成長，但思想同樣傳統，比他更緊張。

顏米羔豬籠入水搬屋 至於顏米羔表示，喜歡屋邨鄰里間守望相助的精神，住村屋的他也會嘗試跟樓上樓下互相照應，又高興表示近來多了工作，正物色鄰近市區的單位搬屋。