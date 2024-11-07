竇靖童 上佛學課被捕獲

天后王菲女兒竇靖童自小受媽媽薰陶，篤信佛學，更因曾經剃頭而傳出她將出家。近日有網民於新加坡的佛學課上偶遇她，見竇靖童戴上Cap帽及口罩，低調融入人群中，專心聽書，完全沒有明星架子。據網民透露，該課堂的「星」級學生除了竇靖童外，還有內地女星宋妍霏。