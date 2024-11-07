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楊紫迎牛一 驚艷展翅
楊紫做靚靚壽星女，趁生日分享美照派福利。
內地女星楊紫昨日迎來32歲生日，其工作室上載多輯壽星女的美照，並發長文寫道：「蝴蝶不是展翅的那一瞬間突然美麗的，演員楊紫飾演過的每一個角色、遇過的每一個檻都在蝶翼上刻下一筆，方能在有風吹來時，展翅瞬間驚艷於世！」工作室又祝願楊紫每天都順風順水及平安喜樂，大批粉絲留言點讚，為偶像送上祝福。
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