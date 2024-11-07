東京電影節閉幕 廣東話致辭 梁朝偉「電眼」煞食 為影后助攻

《第37屆東京國際電影節》在閉幕禮上宣布得獎名單，最終由日本女星常盤貴子的影星老爺長塚京三稱帝，影后則是法裔羅馬尼亞女星Anamaria Vartolome，她自爆此次能夠獲獎，深受梁朝偉的「電眼」影響，而內地演員易烊千璽與董子健亦有獎落袋。

為期10日的《第37屆東京國際電影節》，昨日在香港時間下午5時圓滿結束，並公布各獎項的得主名單。其中，日本導演吉田大八執導的《敵》橫掃3獎成為大贏家，包括「最佳導演」及「東京Grand Prix最高榮譽大獎」，而女星常盤貴子的老爺長塚京三更憑該片榮登影帝寶座，由擔任今次評審主席的梁朝偉負責頒獎。至於Anamaria Vartolomei則憑《Traffic》封影后，雖然她沒有親身領獎，但仍通過影片分享得獎感言，其中她特別多謝梁朝偉，自爆片中以眼神演戲，正是受對方的「電眼」影響。

易烊千璽捧觀眾獎 雖然今次內地女星趙麗穎與辛芷蕾皆與影后寶座擦肩而過，但內地男星董子健憑自導自演的《我的朋友安德烈》獲「最佳藝術貢獻獎」，亦算成功爭光，他親身上台領獎，表現得相當激動。另一位內地男星易烊千璽則憑主演的《小小的我》奪得觀眾獎，由該片導演代領獎項。日本導演三宅唱與台灣女導演傅天余一同享受「黑澤明賞」的殊榮。土耳其片《Apollon by Day Athena by Night》則於「亞洲未來」競賽單元獲獎，而電影《Adios Amigo》則奪得審查委員特別獎。

此外，梁朝偉以廣東話致閉幕辭，感謝是次東京電影節的邀請，又很開心與評審團隊合作。首次擔任評審主席的他直言：「今次嘅經驗緊張又刺激，事前擔心冇優秀作品，同時又怕有太多，幸好最終都選到令大家滿意的作品。」他亦不忘恭賀所有得獎者，並期待不久將來可以在東京電影節再見。