被屈出軌 再爆離婚 徐若瑄患甲狀腺癌：怎麼會是我？

台灣女星徐若瑄近年交上厄運！去年12月宣布離婚的她，之前被指介入王力宏婚姻，正當以為雨過天青之際，昨日爆出她今年初證實患上甲狀腺癌，受盡連番打擊，天意弄人，令她呆足5秒，無法接受眼前事實：「怎麼會是我？」

福無重至，禍不單行，現年49歲的徐若瑄當年在生B時已經歷人生最痛，因高齡生子臥床5個月，更打了300支安胎針。直到去年12月，她宣布因「克服不了差異」，與新加坡富商李雲峰離婚，但她依然沒有放棄人生，積極工作和照顧兒子，漸漸走出失婚陰霾。而之前被指介入台灣天王王力宏婚姻的她於今年3月，在王力宏成功透過司法程序提告網民有關造謠訴訟案件獲勝訴後，為她洗脫「出軌情人」之名。正當一切步向光明，她卻遭逢噩耗，遇上人生最大天敵的健康問題。

手術後喉嚨需復健 昨日傳出徐若瑄於今年初做例行體檢時，檢查出甲狀腺癌，據知她得知此事時，當場呆了5秒，一度無法接受：「怎麼會是我？」當時她還處於婚變的低潮，竟然罹癌！她之後接受訪問時透露已做了手術：「手術後2、3個月內不適合演出，畢竟手術的位置在喉嚨裏，配合醫生的叮嚀，我很努力做喉嚨的復健，勤按摩、物理治療，讓它能早點不麻，早點康復，才能再好好唱歌給大家聽。傷口愈合之後開始上唱歌課，因為喉內肌群的有些位置改變，花了一些時間把每一首歌一首一首的重新找到新的發聲位置，不斷練習。」

雖然正在慢慢康復，但徐若瑄不忘安撫粉絲：「只是想跟小翅膀們說：別擔心，我現在很好喔，我知道你們都會接住我，也謝謝所有關心的朋友，我們都要平安健康，快樂幸福。」她上月才公開現身宣傳熱血新片《乒乓男孩》，身為演員的她凡事親力親為，勤跑電影映後座談，又力邀演藝圈和企業界好友包場支持，原來當時她已經捱過手術，努力復出見大家。

晒相發文報平安 徐若瑄患癌消息傳出後，不少好友和粉絲都十分關心，為免令大家擔心，她昨日在社交網發長文公布消息，向大家報平安，並貼出一張笑容滿面的照片，寫道：「你們看這張照片，新竹的風好大，生活有風有雨，天災人禍意外也無可避免，就算逆風，路微微顛簸，每一天我們都要好好過生活，微笑的繼續前進，不留遺憾。」她又透露一向注重健康：「其實我一直都很養身，有運動的好習慣，也很注重飲食的營養和均衡，特別是孩子還小，我會健健康康的陪他很久，為母則強，我哪有那麼容易被打敗。無奈有點家族遺傳的基因，還好全家都有固定健檢的習慣，才得以提早發現並且治療，感謝所有醫療團隊的照顧，『我覺得自己很幸運』，感謝天！也提醒大家要定期固定做健檢，畢竟有些問題身體不會感到不適，但需要去處理的。面對問題我們正面樂觀，就會有堅強勇敢的信念。」