英文台節目表 明珠台
6:00 NBC美國總統選舉2024（直播）
9:00 NBC美國總統選舉2024（直播）
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7:30 七點半新聞報道及天氣報告
7:55 財經消息
8:00 我的麻煩寵物
8:30 我要做廚神：澳洲篇（ⅩⅤ）
9:30 星河戰隊（PG）
11:55 晚間新聞
12:15 我的麻煩寵物
12:45 動物天使（Ⅲ）
1:15 中國24小時
(所有節目以電視台之最後公布為準)
(PG) 宜家長陪同下觀看
(M) 只適合成年人看
(S) 中文字幕
人人做記者
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