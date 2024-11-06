入鄉隨俗派心心 Gigi韓國插旗 約NewJeans斟時裝經

美國人氣超模Gigi Hadid出名吸金力驚人，最近宣布打入韓國市場，並以老闆娘身份飛抵當地，前日出席高價自家羊絨服裝品牌在首爾江南區舉行的店舖開幕禮，此行更與當地人氣女團NewJeans成員見面交流。

Gigi收起性感，身穿啡色毛毛長褸襯牛仔褲現身開幕禮，期間入鄉隨俗，在活動上大擺「韓式心心」手勢冧粉絲。今次韓國之行，Gigi抽空與當地藝人見面飯敍，韓國女團2NE1隊長CL前晚就透過社交網限時動態公開與Gigi的合照，同場還有多位紅星，包括人氣女團NewJeans成員Minji、Hanni與Danielle、話題韓劇《魷魚遊戲》女星鄭浩妍和男歌手朴宰范，網民都對這個組合大表新奇：「這是甚麼組合？好新鮮」、「Gigi Hadid來韓國了？好可愛」、「朴宰范站在裏面完全沒有違和感。」

晒性感照回顧10月 此外，近期忙到甩轆的Gigi昨日在社交網分享照片回顧10月多采多姿的生活，相中除了見她與女兒暢遊主題樂園及扮嘢慶祝萬聖節外，還有她為內衣品牌行騷以及在巴黎時裝周開工的性感造型照，她發文形容：「10月對我們好好」。