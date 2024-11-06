黎耀祥感恩「生意好」 胡定欣利是落袋 瞓棺材未驚過

無綫台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》開播後成績突出，成為首周黃金時段收視之冠，收視高達24.8點，觀眾人數達161萬！劇中主角黎耀祥與胡定欣萬分雀躍，感謝觀眾支持，期望一直保持好成績。

視帝黎耀祥、視后胡定欣、蕭正楠、陳曉華及羅天宇等，昨日出席台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》宣傳活動，祥仔與定欣乘坐黃包車出場，相當有氣勢。活動上宣布劇集首播7日跨平台總收視達24.8點、首播觀眾有161萬以及成為首周黃金時段收視冠軍。

長輩改變作息追劇 祥仔與定欣對劇集有如此佳績大感滿意，祥仔說：「生意難做，幾驚得10幾點收視，依家唔似以前咁嘅時勢。」希望收視繼續保持強勢。提到劇中他們有一幕瞓棺材戲，定欣笑言並不介意：「有利是收嘛！雖然棺材空間細，但唔係真係冚住，唔算好辛苦。」她又指日前跟嫲嫲吃飯，得知對方為了捧場，特意提早吃晚飯及小睡一會，然後起床追看劇集，見到嫲嫲開心，她也感到安慰。

至於陳曉華笑稱在劇中不用打，是最悠閒的人。提到劇中跟羅天宇玩風，現實中會否想約異性一起玩？她笑稱一個不夠，怕會被吹走，問會否想跟朱敏瀚一起玩風？她即落閘表示不會。說到朱敏瀚自爆跟張振朗、周嘉洛開設群組「救救朱敏瀚」提供衣着意見，她直言不會加入：「自己都想有人幫！」談及對方打算找陳瀅跟王灝兒加入群組，她即大讚二人有時裝觸覺。