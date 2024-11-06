買定保險多個保障 林淑敏陪同路人「抗癌長跑」

藝人林淑敏（Mandy）10年前確診乳癌，如今已痊愈換回第二次人生。近日富衛保險推出全新危疾保險邀她拍攝宣傳照，令她勾起不少抗癌時的回憶，百般滋味在心頭！

身為「抗癌戰士」的Mandy聞得近日富衛保險宣布推出全新「危疾優易保」系列之危疾保障計劃，包括專為癌症康復者而設的「癌護您」，以及專為心臟疾病或中風患者而設的「心護您」，是全港首個專為癌症康復者或心臟疾病或中風患者以簡易核保方式投保的分紅危疾保障計劃，旨在為因有危疾病史而較難再獲得危疾保障的人士，提供有限年期供款的終身危疾保障，填補保障缺口，相關保障相信對Mandy來說最適合不過。

為了完美呈現「敢至係人生」的主旨，Mandy拍攝宣傳照時大方分享抗癌的心路歷程，同時以癌症康復者的第一身角度剖白心聲，陪伴大家勇敢走過「抗癌長跑」！她大讚富衛的「危疾優易保」不但切合癌症康復者的保障需要，同時能撫慰同路人的心靈，且謂：「抗癌長跑着實一點也不容易，大家別以為我在螢幕前活潑開朗，投入『大小姐』角色時罵人中氣十足，其實背後經歷了大大小小的治療以至後期復康，才能保持健康體魄繼續拍攝。」

使費大「見過鬼怕黑」 Mandy續說：「其實就算像我一樣，完成治療後10年，依然有復發風險，加上深知抗癌的使費大，難免『見過鬼都怕黑』，不少癌症康復者也擔心將來的路難行，加上以往在康復後投保危疾保險要經過多重核保程序、被要求各種驗身或者交好多健康報告，甚至試過被拒投保，那種徬徨與失落只有同路人才能明白，所以富衛的『危疾優易保』相當窩心，『簡易投保、毋須驗身』，可以為癌症康復者提供一份保障之餘，同時恍如定心丸一樣，給予我們安穩的感覺，排解憂慮，心情好自然更健康呢！」

林淑敏 林淑敏曾確診乳癌，康復後過着快樂人生。