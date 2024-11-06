中娛星動：趙露思行紅地氈「着錯衫」 劉亦菲肉搏關曉彤 爆發「胸」戰

內地平台昨日舉行影視活動，一眾女星在紅地氈上爭妍鬥麗。關曉彤的性感晚裝將其身材優點展露，甚至「紅地氈老手」劉亦菲也給比下去，而趙露思則被狠批「着錯衫」，引起網民熱議。

活動吸引大批紅星盛裝現身支持，劉亦菲、關曉彤、白鹿、趙露思、虞書欣、王鶴棣及檀健次等先後登場，在紅地氈上鬥搶鏡，吸引大批粉絲及記者到場，場面熱鬧。雖然已踏入冬天，一眾女星依然「愛靚唔愛命」，不約而同齊以性感打扮現身，一身銅色晚裝現身的關曉彤大Deep V相當「胸」狠，長腿於薄紗裙內若隱若現，相當誘惑！而壓軸登場的劉亦菲以綠色低胸拖尾晚裝展現白滑肌膚及美背，且手持一枝玫瑰，繼續營造《玫塊的故事》內角色形象。

虞書欣的粉紅Tube Dress爆發青春氣息，而白鹿的黑色晚裝打扮顯貴氣。至於昨日被媒體證實已與楊洋分手的王楚然，則以一身鮮紅打扮「沖喜」。而日內將迎來26歲生日的趙露思以灰色貼身背心配粉紅碎花連身裙現身，一雙美腿相當吸睛，卻被網民揶揄「穿上了網紅的搭配」，質疑她對潮流的觸覺。

虞書欣激咀戲被刪 另外，關曉彤拍住范丞丞演出的新劇《小巷人家》甫推出即贏到開巷，獲影視平台打分8.2，把僅得4.9分、由陳都靈主演的《大夢歸離》打到落花流水！而虞書欣與丁禹兮主演的《永夜星河》則獲7.5分屈居亞軍，有指二人於第10集內有場重頭激吻戲，最終卻被刪掉，搞到不少粉絲連聲抗議，直言要「剪回來」才能平息民憤。

關曉彤的Deep V戰衣好「胸」狠。