周潤發力證健康良好 張敬軒唔敢認男神 無緣搵GD集郵

歌手張敬軒昨日出席時裝品牌活動，由於現場雲集各地男神，軒仔不敢認是香港代表。而周潤發與K-Pop天王G-Dragon（GD）壓軸出場，但曾自稱大圍GD的軒仔因時間關係，無緣與正牌較量及集郵。

昨晚國際時裝品牌在香港舉行活動，邀請不同地方的紅星做嘉賓，並分早晚兩場進行，首場有香港代表張敬軒、馮允謙及周潤發，日本男神宮澤冰魚與韓國天團Big Bang隊長G-Dragon（GD）等，女星則有雲浩影及袁澧林等。軒仔到場後搶盡風頭，大擺Chok爆甫士，但最後忍不住笑場，專程從台灣來港的陳柏霖亦出盡冧招，大晒廣東話又派心。

軒仔被問到是否香港男神代表時，他立即謙稱：「我梗係唔係啦！Jay Fung先係男神，唔夠佢震撼。」軒仔曾自稱是大圍G-Dragon，可惜正牌GD獲大會安排在較後時間出現，軒仔未能與他「較量」及集郵。

陳法拉性感示人 已7年未有推出新歌的GD，最近復出發行新曲《Power》，獲形容是「K-Pop王者」回歸，他貫徹其獨特穿衣風格，昨晚以粉紅色外套襯一頭紅色亂髮壓軸出場。但氣勢仍難敵萬人迷周潤發，他與太太一同到達會場，現場立即傳出歡呼聲，周潤發亦保持親民作風與在場人士揮手，並主動接受傳媒訪問。談到今次跟GD同場，他表示上次見面已是8年前的《MAMA音樂頒獎禮》。至於之前被拍得與唐詩詠跑步及為她拉筋，周潤發笑指對方已病入膏肓，會盡人事幫她，又澄清早前被拍到大腿上的腫塊是皮下脂肪，着大家不用擔心。

而第二場嘉賓還有品牌大使西班牙國寶級女演員彭妮露告絲（Penelope Cruz）、陳法拉與馮德倫等，法拉穿上性感銀色吊帶裙，狀態十足。