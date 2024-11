藝人朱智賢離開無綫後轉型做KOL,以自由身亮相其他電視台,非常Free!趁天氣仍然溫暖,她把握機會出海玩餐飽,影靚相大派福利。不過,她在比堅尼外披上外套,遮遮掩掩,以白滑美腿轉移視線,細看之下,原來有個肚腩仔!她搞笑寫道:「The best is yet to come,最近係肥咗,樣衰嗰啲冇Post出嚟啫!食得是福呀!」對於被指凸腩,她撒嬌說:「喂呀!肚腩仔係可愛㗎!」網民亦紛紛安慰,叫她放心除外套,不用「遮醜」。