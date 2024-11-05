舞台機關變隱形陷阱 Coldplay主音Chris 差錯腳跌落大窿

演唱會舞台機關重重，隨時成為隱形陷阱，歌手開騷時跌落台的事件不時發生。將於下年4月來港開騷的英國搖滾樂隊Coldplay日前於澳洲墨爾本開唱，主音Chris Martin遇上意外，跌落舞台大窿內。

Chris發生意外的片段事後於社交網瘋傳，可見他當時於舞台上發言，細心觀賞來自世界各地粉絲展示的橫額與旗幟，他邊看邊後退，卻不知身後有通往後台的大窿，隨即差錯腳跌入洞中。由於事出突然，台下的觀眾見狀亦發出驚呼，手持咪高峰的Chris爬回舞台，之後繼續發言指跌落台不是刻意安排，並多謝大窿內的工作人員眼明手快接住他，令他沒有受傷。最後他講笑指事件可能已成為影音平台的重要時刻。

Olivia心有餘悸 於Chris出意外前的3星期，21歲美國流行樂壇小天后Olivia Rodrigo同樣於墨爾本開騷時遇上類似意外。當時她於台上到處走動揮手，突然不慎跌落大窿中，不過她反應極快，雙手抓住邊緣，慢慢爬起身，有驚無險，網民睇片後都留言大讚她臨危不亂。

早前Olivia上清談節目時首度回應事件，坦言對事件猶有餘悸：「依家睇番條片真係太恐怖，但我意思係表演都係要繼續，呢個就係演藝圈！」她又透露雖然沒有受傷，但完騷後亦有到醫院檢查，確保沒有腦震盪。