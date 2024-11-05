暢所欲玄： 尾指

尾指又名水星指，在流年運程上是晚年之所主，因有一套指節年歲運行法，以手指每一節代表5歲，以拇指而言第一節是1至5歲所在，第二節是6至10歲，再以食節第一節為11至15歲，第二節是16至20歲，如此類推……至尾指第一節為56歲至60歲，第二節是61至65歲，第三節為66至70歲。

尾指除了代表晚年，也代表子女、腳部及生殖系統健康，也主其人之口才、經商能力……故手指尾愈長愈好，其標準長度是，尾指之尖端以超過無名指第一節紋理所在為長，不及無名指第一節紋理為短。

尾指若有損傷疤紋，便對子女有不利影響。如尾指歪斜不正，子女多破敗，不得力，自己晚運比較差。若尾指長直美秀，主聰明多智，子女優秀，壽元也高，晚運是理想的。

如尾指有歪曲，女士經期不順，多婦女暗疾，亦容易有子女不齊的現象。男士則腎功能較差、多夜尿。若尾指短則主為人木納，不懂如何教導子女，導致與子女的緣分欠佳。尾指不論彎出或彎入，同樣代表其人腳的毛病特多。

玄學家伍立群