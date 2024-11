前港姐冠軍張名雅與無綫結束賓主關係後,轉型做KOL,不時在社交平台與粉絲分享生活點滴,還毫不吝嗇有料身材,大派福利。日前她上載短片,寫道:「No matter how you feel, get up, dress up and show up!」鼓勵粉絲不論心情如何,也要好好打扮自己。片段中她先以火辣睡衣Look現身,之後開始脫下睡袍,展示內裏的黑色內衣,大騷玲瓏有致的身材和白滑肌膚,非常吸睛。