獨家訪問：孖黃庭鋒赴日搵真銀 鄺潔楹嗌到聲沙

無綫藝人鄺潔楹（Judy）、黃庭鋒日前有幸獲邀雙雙到日本大阪為晚宴擔任司儀。向來日文不俗的庭鋒繼奧運後再次大展本領，Judy亦有學習幾句，於晚宴上跟大家打招呼及搞氣氛。而兩位靚仔、靚女分別以日本武士裝及傳統和服隆重出席，男俊女俏，單是造型已經相當煞食。

Judy昨日接受本報獨家訪問時聲音明顯沙啞，她坦言：「我自從做完個Annual Dinner之後把聲就沙到咁，因為嗰日現場有成千幾人，所以我喺台上講嘢嗰陣都出盡氣力嗌出嚟。而且嗰晚自己好興奮，做到中場已經察覺把聲拆拆哋，但今次真係一次好好嘅機會，做完個Job我都有兩日喺大阪周圍行吓，不過嗰兩日冇人同我講嘢，把聲仲未返嚟，聽日我仲要拍飲食節目，我諗到時都係表情搭夠。」

上堂彌補不足 Judy又笑言經歷過今次「失聲」，打算之後上聲樂或唱歌班，學習如何運用聲帶，她謂：「其實我都唔只一次咁樣失聲，可能自己唔係好識運用把聲。之前有啲日本客人買咗開聲藥畀我食，我又瘋狂飲蜂蜜，已經好咗好多，開頭我直頭發音都發唔到。」談及和服造型很美，Judy坦言自己是首次穿和服，大會更找來專人給她穿上，相當有誠意。

至於庭鋒受訪時透露因為工作需要，晚宴結束後便即時返港，他說：「今次活動要瘋狂講日文，應該係有史以嚟工作上講得最多嘅一次，今次服裝係特別為我哋而設，我着嘅係武士服裝，但係就冇一個武士嘅頭。」