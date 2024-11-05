Anson Lo捧場任蹂躪 魏浚笙甩褲認「柔軟」 公主抱阿正

人氣DJ黃正宜（阿正）在處女Talk Show尾場繼續自肥，要求魏浚笙（Jeffrey）又抱又孭外，更大講有味笑話，爆Jeffrey穿灰色底褲。到遊戲環節連Anson Lo亦要求被蹂躪，難怪她大嗌夠皮。

DJ阿正一連3場Talk Show《正DIVA》前晚舉行尾場，Jeffrey以特別嘉賓身份上台，不停大講有味笑話，阿正表示若答錯問題要「焚城」她，Jeffrey即說：「焚城要用喉。」跟手解開皮帶，怎料牛仔褲向下滑，不時要用手抽起。當Jeffrey答錯問題，要公主抱阿正時笑言：「我有小小柔軟，未開水行唔到！」他唱歌期間又突然脫下外套大騷麒麟臂，冧得阿正心心眼謂：「我去沖涼先！」連Jeffrey落台後，阿正也不放過他，笑言看到他的內褲顏色：「想話畀大家知，我睇到係灰色！」

邀嘉賓自肥夠皮 之後阿正走到台下跟觀眾猜包剪揼，猜輸一方要被畫大花臉，由於她頻頻猜輸，被畫得面目全非。行到MIRROR成員Anson Lo前方時，她事先張揚會出剪，結果Anson Lo刻意讓賽，主動向阿正要求：「蹂躪我！」令阿正大感不好意思，但最後也在Anson Lo臉上簽名，引來全場歡呼。

完騷後受訪時，阿正給自己的表現8分，坦言開3場已經夠皮，談到分別邀請了Jeremy、Jeffrey和Edan擔任嘉賓，她笑謂：「有乜嘢好過自肥？乜嘢主題都未諗就先諗嘉賓，我就係憑可以見到呢3個嘉賓嘅一股毅力，捱到今時今日。」提到她在Anson Lo臉上簽名一幕，她笑言有點害怕：「我同佢冇單獨合作過，但第一日開騷見到佢送嘅花籃，覺得佢Sweet Boy嚟，所以我好開心，頭先我真係好唔想落筆，但佢想我蹂躪佢，我都係應佢要求。」

Anson Lo主動要求畫花臉，好玩得。 Jeffrey除外套晒麒麟臂，阿正作勢去沖涼。