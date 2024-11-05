中娛星動：許光漢請假撐金馬 吳慷仁又No Show

最近進軍內地的台灣影帝吳慷仁，繼缺席《金鐘獎》後，身為上屆金馬影帝的他，以工作為由不會出席本月23日舉行的《金馬獎》，消失於台灣兩大影視頒獎禮！相反，仍在服兵役的男神許光漢則主動請假現身，相當畀面。

台灣男星吳慷仁因簽約內地經理人公司而引起風波，正忙於跟內地花旦孫儷拍攝劇集《執迷》的他，繼早前缺席台灣電視界盛事《金鐘獎》後，昨日金馬執委會公布《第61屆金馬獎》頒獎陣容，身為上屆影帝的吳慷仁竟不在名單上，再度因工作缺席；反而正在服役的許光漢則非常捧場，特意請假並獲准赴會，雖然他未有個人提名，但主演電影《青春18×2通往有你的旅程》入圍多個獎項，今次跟劇組重聚，他亦會擔任頒獎嘉賓。

除了許光漢外，今屆的頒獎嘉賓可謂含金量十足，包括日本金像獎影帝阿部寬、憑荷里活電影《奇異女俠玩救宇宙》勇奪奧斯卡「最佳男配角」的關繼威、「最佳導演」關家永及製片人王慶，以及金馬影帝張震和多位金馬影后張艾嘉、楊貴媚、楊雁雁、謝盈萱、林品彤等，另外還有台灣名導李安、藝人王淨、袁澧林、曾敬驊及陳柏霖等，星光熠熠！

鄭佩佩獲追頒成就獎 當中阿部寬與金馬頗有緣分，其主演電影《夕霧花園》曾入圍9項大獎，可惜當時未能現身，今次是他首次以頒獎嘉賓身份登上金馬舞台。至於《奇》片的關繼威、關家永與王慶不但是頒獎嘉賓，早前更擔任金馬電影大師課的重量級講師。而「終身成就獎」由今年7月離世的「一代俠女」鄭佩佩奪得，將由李安負責頒獎，並由鄭佩佩子女代領。