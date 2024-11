而踏入11月,Ali在社交平台上載了兩張照片,其中一張的黑板上寫住:「Money can't buy happiness」,另一張則是她笑對鏡頭,被扭耳仔的照片,留言寫道:「to love and be loved」,惹來網民猜測是公開新戀情放閃。不過放大照片細看,相中扭Ali耳仔的手有做美甲,估計是女生的手,看來是閨蜜聚會令Ali心情大好。