雷莊兒開班教選美 「父女戀」驚動爸爸 林鈺洧扮懵過關

前港姐冠軍林鈺洧早前被爆與錢慧儀前夫馬清揚發展「父女戀」，其名車更於對方山頂豪宅出現。日前，其父親林俊賢開腔回應，表示介意「父女戀」，林鈺洧則強調跟馬清揚已沒有聯絡，現時只想專心工作。

林鈺洧、應屆環球小姐香港賽區季軍雷莊兒、朱敏瀚、孔德賢和林正峰等昨日出席時裝活動。林鈺洧被問到跟馬清揚的緋聞時，她強調現時是單身，亦表示跟對方已沒有聯絡。提到持有的名車，林鈺洧表示只是一輛二手車，為方便平日出入電視城，現時由自己負責供款。至於爸爸表明介意「父女戀」，她說：「可能爸爸冇睇香港新聞，我之前都回應過。（爸爸的意見會否影響你擇偶時的年齡界限？）冇諗過呢樣嘢，依家想專心打拚事業。」林鈺洧又表示跟爸爸少聯絡，透過報道才知道對方回港，稍後會約他吃飯補祝生日，對於爸爸叫她不要「搞出大頭佛」，她則笑指不明白「大頭佛」的意思。

朱敏瀚靠兄弟打救穿搭 同場的雷莊兒以低胸透視裝超性感現身，她表示正在物色經理人，問到可有公司向她招手？她說：「可能大家唔知我搵緊。（如果TVB搵你？）OK with that！」雷莊兒又透露有意留港發展，有感現時的選美訓練與外國相比未算成熟，希望能在港開班教女生應對選美。

至於朱敏瀚就表示平日愛穿黑、白、灰的服飾，貪其容易配襯，笑言會問老友張振朗的衣着意見，又自爆與對方加上周嘉洛有一群組「救救朱敏瀚」，專為他的衣着提供意見，不過緋聞女友陳曉華則未有加入。