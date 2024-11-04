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美國女星「紫天椒」嘉兒莫蕊茲周五於社交網站撰文支持美國總統候選人賀錦麗，順便正式出櫃，自言作為女同志，希望政府立法保護性小眾社群。
日本男星菅田將暉，前日宣傳東京電影節上映的新片《Sunset．Sunrise》，電影以移居宮城為題材，當中有不少開餐場面，他透露在當地拍攝時，因食物太美味而肥足7kg。
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