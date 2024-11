韓國人氣男團ZEROBASEONE(ZB1)於9月展開出道後首個世界巡唱,前日及昨日一連兩晚在澳門開騷,首場於晚上7時開始,9子以《ROAD MOVIE》揭開序幕,緊接唱出《Take My Hand》、《New Kidz on the Block》和《Kill The Romeo》後,成員逐一用普通話打招呼,隊中「C位」內地成員章昊說:「我們終於來了!」隊長成韓彬緊接說:「我想死大家了!」在內地擁強勁人氣的韓國成員韓維辰則說:「我是你最愛的男人!」惹來全場尖叫!9子演繹內地歌手薛之謙的《演員》,章昊則清唱鄧紫棋的《多遠都要在一起》,為Fans帶來驚喜。金奎彬表示希望下次在更大的場館表演,創造更美好的回憶:「大家要帶朋友來看,約定!」