挑戰Psy《江南Style》 Rose洗腦歌「播毒」 全球10連冠

韓團BLACK PINK成員Rose與美國天王Bruno Mars合作的洗腦神曲風靡全球，已連續10日稱霸全球音樂排行榜，火爆程度媲美12年前男歌手Psy憑《江南Style》掀起的K-Pop熱潮。

簽約美國知名唱片公司的Rose，將於下月6日推出首張個人大碟《rosie》，而她與同門美國天王Bruno Mars合作的新歌《APT.》，上月18日率先公開後熱爆全球，獲封年度神曲。該曲連續多天稱冠韓國各大音源榜之外，在全球大型下載音樂排行榜中，更成為K-Pop史上第一首連續10日稱冠的歌曲，目前在40個國家及地區的iTunes排行榜亦穩佔No.1，並不斷刷新紀錄。該曲目前在英國Official Chart排行榜已衝上No.2，創下韓國女歌手最佳成績，將挑戰12年前韓國男歌手Psy神曲《江南Style》保持的冠軍紀錄。

GD「復出作」失色 《APT.》的創作靈感來自韓國人最愛玩的酒席遊戲「Apartment」，MV在短片平台上架兩周，累計點擊直逼2.5億，更在全球及內地影音平台掀起翻唱熱潮。韓國新聞節目亦有報道，指歌曲輕快的搖滾旋律配上超洗腦歌詞，中毒性強，大人細路都識唱，就連平日沒有留意K-Pop的人也被洗腦，甚至有網民認為其洗腦程度比《江南Style》更高！

至於隊友Jennie最近以型格打扮為時尚雜誌影寫真，宣傳上月推出的歌曲《Mantra》，MV上架3周累計破7,807萬點擊，熱度輸《APT.》九條街！而其緋聞舊愛G-Dragon（GD）日前相隔7年發布Solo新歌《POWER》，MV公開3天錄得約1,436萬點擊，未如預期般大熱。