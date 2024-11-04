暢所欲玄：性格決定一個人的命

今次內容中有一節論述人的性格怎樣改運，性格即格局，也是未來的結局，起步錯了，當日後養成習慣便難以自拔。俗語有云：一個人始於顏值，陷於才華，忠於人品。人品就是一個人一生的通行證，最好的名片，人品好的人，表裏如一，坦坦蕩蕩，不玩手段。人活一世，草木一秋，做人可以精明，但不要壞心眼，過河拆橋之事不可為，沒有人願意和那些髒兮兮的人交往。這類人的行為對別人從不尊重，假情假義，身上還有很多令人討厭的習慣。今天你有數十億家財，也比不上擁有尊貴的氣質，氣質是你最重要的價值，相由心生，不論你穿着甚麼衣服，都沒有高尚的品格。身邊有真實案例，有些人已擁有億萬家財，吃不知幾代也吃不完，又有一定知名度，為甚麼不停出錢在媒體吹噓自己的作品，說自己那麼威，目的為甚麼？坊間不乏真正有料的前輩，都是靠口碑互傳，不會不停跳出來刷存在感的。