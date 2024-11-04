劉俊謙寫劇本逐導演夢

由影帝張家輝、劉俊謙及陳法拉等主演的電影《贖夢》，近日於東京國際電影節亮相，劉俊謙作為代表出席活動，與當地粉絲見面，並大談拍攝感受。這次是劉俊謙首次在大銀幕欣賞該片，見面會上日本影迷反應熱烈，並踴躍提問，他坦言自己與家輝一樣有個導演夢，目前已着手寫劇本，希望有朝一日能派用場。