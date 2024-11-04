15分鐘煮8樣餸 謝霆鋒拋鑊炫技

近日韓國綜藝《黑白大廚》掀起全球料理熱潮，而早已在料理界打出名堂的型男謝霆鋒，於2014年便開始專注自己的飲食事業，在節目《12道鋒味》中自創了不少新派獨門煮法，如「預切威靈頓牛排」、「分子料理叉燒飯」、「衣架吊意粉」、「切葱摩打手」等，令人大開眼界。有不少藝人如張敬軒都曾模仿他的招式，效果十足。

最近，霆鋒再出新招，決定挑戰15分鐘做一餐飯。他拍攝短片分享至社交網，其中，他先將腸仔、雞翼同時放在氣炸鍋內，同時在添加了鹽和橄欖油的水裏加入意粉，隨後再去蒸熱小籠包。而烹調的「主菜」雞扒就特別講究，霆鋒表示要在鑊中央加入「一丁點油」，並將多餘油份抹掉，煎雞扒的同時再加入午餐肉一起烹調。步驟看似沒甚難度，不過當他加插一招拋鑊之後，頓令過程看起來甚有睇頭。

全是預製菜捱批 霆鋒最後成功在15分鐘內，煮出8樣美食，他笑說：「比打比賽還忙！」不過，網民就對霆鋒今次表演不太賣帳，直指全部都是預製菜，不太健康，網民紛紛留言表示：「太沒技術含量了。」、「這也叫做飯？」、「全是不健康的，霆鋒。」、「簡直震驚14億人！」