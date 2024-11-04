摸PetPet：被臘腸犬俘虜 鄧月平「老笠」失敗 抱B過手癮

女星鄧月平家有愛犬與貓貓仍未滿足，近日其好友的臘腸犬誕下3隻BB，她心郁郁想養一隻，可惜好友有3個小朋友，各照顧一隻「啱啱好」，她只能抱吓狗BB過手癮。

鄧月平（Larine）養過不少寵物，當中狗狗「拉拉」及小貓「阿喵」最得她疼錫，在家定必貼身服侍，當然亦是標準「剷屎官」！不過，愛寵最近出現「挑戰者」，就是3隻剛出世的BB臘腸犬，她笑說：「有朋友隻狗狗生咗3隻BB，啱啱出世10日，超級可愛！我一直好想養臘腸犬，好有衝動『老笠』佢哋返屋企，哈哈！」她對住3隻小寶貝即「慈母」上身，非常溫柔地抱抱，對獵腸犬媽媽則錫到燶，相當溫馨！

憶起愛犬小時候 可惜Larine的如意算盤打不響，由於朋友有3個小孩，剛好各自分配一隻狗BB，Larine曾嘗試斟斟可否給她一隻，怎料慘食檸檬：「佢哋本來好開心同我玩緊，點知聽到我想要狗BB即刻走開，好搞笑。」

Larine表示今次探望狗BB，令她想起愛犬「拉拉」的小時候：「佢細個都好得意同好黐人，依家大咗就非常好客，有朋友嚟探我，佢都會好似友誼先生咁熱情招呼，好得大家歡心。」