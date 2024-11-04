祖兒病到失聲 蔡卓妍贈秘方驅瘟

藝人蔡卓妍（阿Sa）昨日為早前拍賀歲片時鬧出的硬闖店舖風波解畫，指當日氣氛融洽。談到好姊妹容祖兒失聲，阿Sa稱已送贈風水秘方，提醒對方避開「病位」。

阿Sa、關智斌、郭珮文、許倚榕及港姐三甲倪樂琳、梁嘉莹、楊梓瑤等，昨日到沙田馬場出席活動。阿Sa以Pink Lady造型現身，指爸爸提供賽馬貼士，結果卻全軍覆沒。

提到近日與張繼聰合作拍攝賀歲片鬧出硬闖店舖風波，她指當時亦在場，但完全感受不到任何不愉快氣氛，店員亦沒異樣，她還稱當日很開心，買了兩隻碟送給容祖兒，所以看到硬闖店舖的報道後都大感愕然。問到會否重拍該幕？她透露應會刪掉那一幕，並預告拍完電影後，緊接就會飛到美加舉行巡唱。提到好友容祖兒病到失聲，她表示送了風水圖給對方，教祖兒如何避開「病位」：「我今年犯太歲，師傅畀咗張風水秘方，而嗰張秘方適合任何人，所以我都畀咗祖兒。」

郭珮文暴食發福 至於郭珮文穿Deep V裝大晒深長事業線，她指近日拍攝無綫旅遊節目《自駕德島》吃了好多美食，所以發福，足足肥了5磅，問到會否減肥？她說：「啲嘢食太好味啦！試吓唔食消夜，雖然有啲困難，但盡力啦！」又指雖然食到發福，但都覺得值得，因為拍攝獲益良多，又去到新地方。而李麗珍的女兒許倚榕大方承認與張明偉已拍拖一段時間，早已見過家長，並笑說：「其實佢認識媽咪先，所以未拍拖之前已經見過家長。」