林夏薇奸上癮 賢妻良母做戲咁做 楊茜堯嚇窒老公

兩大視后楊茜堯與林夏薇昨日宣傳劇集，講到她們內鬥爭視后，茜堯反而想奪最佳劇集獎，又稱老公羅子溢笑她平日在家中扮賢妻良母，原來劇中角色才是真面目，曲線讚她好戲。薇薇則指老公對她變成壞人而失眠。

楊茜堯與林夏薇昨日出席台慶劇《黑色月光》宣傳活動，對於內地網民指《黑》劇復仇情節爽，看完令人乳腺暢通，茜堯笑言這關乎健康問題，呼籲大家為身體着想一定要追劇，又坦言沒想過劇集引起如此大的回響，問到老公羅子溢可有捧場？她說：「有，佢話我喺屋企係演戲，演緊賢妻良母同好媽咪角色，劇中角色先係我嘅真面目，話我係本色演出！佢依家唔敢得罪我，佢突然醒覺，我同佢做咗10年戲。」以此表達老公曲線讚賞其演技精湛。至於薇薇指老公難以接受她變成壞人：「今次係我第一次演反派，佢睇劇會好投入，之前佢睇《收規華》，我個角色被賣做妓女，佢覺得我好慘，搞到失眠，今次見我變咗壞人又失眠！」

黃翠如落台要人扶 她們由劇內鬥到劇外，內鬥爭視后，茜堯表示：「唔好講內鬥，大家都好畀心機去演，邊個攞獎都開心，我哋唔會受影響。我冇諗視后，反而想套劇可以攞到最佳劇集。」而薇薇認為比起獎項，觀眾的反應及肯定對她來說更重要：「今次可以話係我嘅代表角色，下次想演個更加壞嘅角色。」

同場盛傳懷孕的黃翠如，落台時用手按腰及需工作人員攙扶，她堅稱沒有這回事，問到近日缺席節目巡禮，被指要「養……」暗示她有孕，她笑說：「佢哋話係照稿講，我想知係邊個寫。」並解釋當日在內地工作才缺席，強調有好消息會主動跟大家講。