韓劇演員拗手瓜 邊佑錫大熱登頂 金秀賢失威做老三

今年強勢回歸公仔箱的韓國男神金秀賢，風頭明顯不及爆冷跑出的「善宰」邊佑錫，連在業界票選的「年度最佳演員」排名中亦屈居對方之後，認真失威！

臨近年底，韓國演藝界進行大結算，由200多名來自娛樂公司、電視台、影視界及傳媒等相關業界人士參與票選的「年度最佳電視演員」排名結果出爐。今年初憑熱播劇《淚之女王》強勢回歸的「韓劇天王」金秀賢屈居季軍，反觀憑口碑劇《背著善宰跑》爆冷成為今年最閃耀演員的邊佑錫則大熱登頂！

入行逾20年的張娜拉，早前在話題劇《好搭檔》中，飾演專門處理離婚訴訟的律師，並怒撕出軌丈夫，演技獲業界肯定，她在是次票選中高踞亞軍，稱霸女演員。而在《淚》劇飾演霸氣財閥千金的金智媛，深受劇迷熱捧，但排名卻不及張娜拉，僅進佔第4位。至於韓劇《逆貧大叔》的宋康昊與《來自地獄的法官》女星朴信惠，以相同票數並列第5位。

池昌旭成爛劇之王 《淚》劇集齊「失憶、絕症、車禍」3大老土橋段而口碑不濟，但在業界票選的「年度最佳電視劇」排名中，仍與《背》劇以相同票數力壓《好搭檔》並列榜首，似乎業內人士依然畀面金秀賢與金智媛這個「雙金」組合以及編劇朴智恩。金秀賢將於明年挾串流平台新劇《山寨人生》（前譯：《Knock Off》）再戰劇界，飾演靠賣A貨而翻身成為全球山寨王的角色，製作公司率先公開劇照造勢。

另外，男神池昌旭孭飛的古裝劇《于氏王后》，因爆出抄襲內地劇、歪曲歷史及強加床戰等爭議，最終超越失婚女星黃靜茵主演的狗血劇《7人的復活》，登上「年度最爛電視劇」榜首。林秀香主演的《美女與純情男》高踞第3位；丁海寅與鄭素敏合作的人氣劇《媽媽朋友的兒子》躋身四強；韓韶禧與朴敘俊合作的《京城怪物2》，以及宋江孭飛的《Sweet Home 3》分別進佔第5、6位。