暢所欲玄：易招爛桃花的風水

爛桃花是指不帶來正面結果的感情關係，甚至可能帶來無止境的煩惱、糾纏、麻煩和不幸。在生活中，哪些風水擺設最易招惹爛桃花？

1.家裏鏡子太多

鏡子是家家戶戶必需的物件，無論男女出門前都需要對着鏡子梳妝打扮。若家中鏡子太多且擺放不當，容易招來過路感情、沒有結果的感情等等，所以家中鏡子不宜過多，盡量避免正對走廊、窗口、陽台等。

2.粉色的窗簾或地氈

粉色是甜美、溫柔的顏色，風水學認為粉色是桃花的象徵。如果家中粉色元素過多，非但不能旺桃花，還容易讓感情發展不順利，惹來桃花劫。

3.家裏很多藤種、爬行的植物

俗語說「牆生花草，家風不牢；爬藤纏屋，情海生波」。在風水學中，家裏有藤蔓、葡萄藤等爬牆的藤蔓植物，容易造成不吉利的風水之氣，影響家人之間的感情，招惹爛桃花。

4.臥室紅色元素多

臥室乃休息之地，紅色代表激情和能量，五行屬火，過多紅色元素可能會引發焦慮、緊張和情緒波動，易擾亂臥室風水，使居住人遇到不穩定、飄忽不定的事情。

玄學名師黃楚淇