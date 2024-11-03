心郁買鑽石 李佳芯羅子溢難得合體 期待再鬥戲

藝人李佳芯與羅子溢日前齊齊現身珠寶活動，勾起當年合作拍劇的回憶。佳芯有意選購鑽飾贈家人，子溢則自爆當年為了求婚，花了不少時間上網自學，又找專人打造獨一無二的求婚鑽戒。

佳芯與子溢獲邀出席珠寶品牌的派對，一連兩日盛裝赴會跟客戶交流與珠寶相關的心得。活動上，二人比展出的鑽飾還要搶鏡，吸引不少粉絲爭相與他們合照及聊天，場面熱鬧。談到鑽石，佳芯直言覺得吸引，更透露有意挑選心頭好，在佳節時送給家人表心意。

子溢則自爆當初追求太太楊茜堯（堯堯）時，試過送小禮物打動對方：「最記得求婚時，我好認真咁上網研究鑽石嘅級數同亮度等，求婚戒指係專門搵人打造嘅，希望獨一無二嘛。希望呢隻戒指等小朋友長大後，一直傳承落去。」而他與佳芯早年曾在劇集《潮流教主》扮演情侶，今次「再續前緣」勾起不少回憶，他希望將來有機會再合體鬥戲。

張文慈大讚堯堯窩心 另外，堯堯主演的無綫台慶劇《黑色月光》現正熱播，劇中出現不少久違的臉孔，包括張文慈（Pinky）扮演的闊太。雖然今次的戲份只佔數集，但Pinky仍相當開心：「最近我直播帶貨，好多粉絲都叫我角色名Sabrina，好有親切感。有好幾年冇拍戲，今次剛埋位時好似新人咁，連機位都唔記得晒，但有堯堯喺度我即刻鎮定番。」

Pinky和堯堯是首次合作，卻有「親戚關係」，Pinky解釋：「以前我同羅子溢演過兩姊弟，所以堯堯一見到我就叫家姐，又即場打畀子溢同我傾偈，真係好窩心。」她笑指今次拍劇算止戲癮，倘若日後再有機會，她十分樂意繼續以演員身份與觀眾見面。