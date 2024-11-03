娛樂

王浩信 兄弟班鬥Chok

王浩信（右）與細佬同樣好「皮」氣。 王浩信（右）與細佬同樣好「皮」氣。
王浩信（右）與細佬同樣好「皮」氣。
視帝王浩信離巢無綫後主力到內地發展，又落力經營社交帳戶與粉絲互動，他近日晒出跟餅印細佬王瑋彤的同框影片。兄弟二人打扮型格，王浩信以白背心打底襯外套，細佬則穿上全黑高領衫及皮褸，又Cool又Chok。隨着王浩信除下皮褸露出白色背心，結實的麒麟臂相當搶Fo，冧暈不少粉絲。
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