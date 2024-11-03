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沈月天使下凡施冧招
沈月手執魔法棒，仙氣十足。
一代性感女神邱淑貞的大女沈月外貌甜美、身材Fit爆，有「最美星二代」之稱。日前她與朋友大玩Cosplay，化身小天使以露肩連身裙上陣，頭戴天使光環，手執魔法棒及背上天使翅膀。沈月對鏡頭嘟嘴甜笑，大騷白滑長腿，仙氣滿瀉，名副其實是「天使下凡」，完美遺傳媽媽的美人基因。
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