余香凝隔空親子樂 謝安琪入行20周年 籌辦世界巡唱

謝安琪和余香凝昨日現身荃灣出席活動，謝安琪透露明年是入行20周年，計劃展開巡迴演唱，希望藉此與世界各地的歌迷見面，首站希望在香港紅館舉行，不過透露早於一年前已入紙申請在紅館開騷，但至今仍未獲批准：「我好想第一站喺香港紅館舉行，然後將呢個演唱會帶到世界各地，咁樣就會好美滿。」又表示近日非常努力護膚，所以皮膚變得緊緻，笑指有好用的護膚品都會推薦給老公張繼聰。

支持囡囡入行

至於余香凝透露日內會出發到台灣拍電影，直至冬至才會回港，直言非常不捨老公和家中一對子女，好想喊，並指期間會有幾天假期，屆時會回港探望子女。她又指會帶上圖書到台灣，方便晚上和子女進行視像通話時，讀故事書給他們聽，透露這個做法是參考了龔慈恩，笑指如果女兒可以像對方的女兒林愷鈴一樣又靚又叻就好，問到女兒可會入行？她笑說：「如果佢又靚又叻，我都唔介意，等佢自己自由選擇啦。」