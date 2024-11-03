歌迷心痛 大合唱打氣 容祖兒開工臨陣失聲 含淚道歉

樂壇天后容祖兒首度以長駐嘉賓身份錄影《聲生不息港樂季2》，可惜突然抱恙失聲，令她傷心到眼濕濕道歉。專業的她為免失場繼續跑商演騷，更不惜打開聲針出場，歌迷大呼心痛。

容祖兒前日偕古巨基以「騷膽」身份，前往長沙錄影內地音樂真人騷《聲生不息港樂季2》，可惜出師不利，首日錄影時本應獻唱《心淡》，但突然失聲，儘管她盡力嘗試開聲，最終仍無法發音，需要提早結束原定的錄影環節。祖兒心情大受影響，含淚向現場觀眾道歉，用沙啞的聲音表示：「準備了這麼久，好不容易來到《聲生不息》，真的很對不起。」觀眾紛紛起立合唱為她打氣，連主持也心痛說：「連一句話也說不到。」

打開聲針堅持上台 不過祖兒未有休息，因早已接了偕台灣天王王力宏等演出的《明星演唱會》，為免歌迷失望，她抱恙現身，向在場觀眾雙手合十及作90度鞠躬，她在主持陪同下，以微弱的聲音向觀眾表示：「很抱歉，真的非常期待能夠跟大家演出，但是最近的天氣讓我不小心發燒了，我要感謝官方的體諒及台下的所有觀眾朋友，今天不能為你們演唱，但是我期待下一次能夠跟大家再次演出，希望你們會等我。」

主持即呼籲台下為她送上掌聲，祖兒說：「因為知道今天要講話，唱歌是不可能的了，我還是打了封閉（止痛、消炎針），讓我能夠說話。」主持再要求全場觀眾合唱《揮着翅膀的女孩》為她加油，台上的祖兒攤開手，口噏噏跟住大合唱，場面感人。有網民心痛留言：「祖兒之前在廣州演出時已見狀態不好」、「英皇應為祖兒聲音買保險。」同時不忘祝福偶像早日康復。經理人回應指祖兒只是失聲，沒有其他病症，着歌迷毋須太擔心。