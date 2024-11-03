馬貫東護友拒做媒 陳瀅封大力女子 嚇走桃花

「聲夢小花」鍾柔美前晚與陳瀅等以校服Look亮相無綫新劇煞科活動。鍾柔美早前與傳被「雪藏」的炎明熹外出，她指沒有八卦對方的工作。而陳瀅則自爆被馬貫東笑是大力妹，令其桃花欠奉！

藝人陳瀅、鍾柔美（Yumi）、張曦雯、馬貫東及邵美琪等主演的無綫劇集《臥底嬌娃》早前煞科，前晚劇組在觀塘舉行煞科宴，各藝員以校服造型現身，相當特別！

Yumi受訪時直言今次有幸與「父母」關禮傑、邵美琪合作，獲益良多，指前輩很照顧自己。她指拍此劇時要兼顧事業及學業，所以煞科後趁未有新劇開拍，要好好投入學業，邵美琪聞言都戥她辛苦。提到日前《聲夢》學員拉隊到主題公園玩，包括因續約問題而被雪藏的炎明熹，Yumi指大家很團結：「我同佢都專心讀書，繼續做自己應該做嘅嘢，我繼續出歌，佢可能就讀書、出歌等等。（有冇問佢幾時出嚟做嘢？）冇乜提及，當日大家玩為主，因為都好大壓力，想發洩。」

獻唱組「中年女團」 至於陳瀅早前被馬貫東錯手打傷，問到對方可有賠罪？陳瀅笑說：「冇，成日覺得我好打得，完全唔當我女仔！」早前剛慶祝生日的她，問到願望是否找個男友？她說：「冇諗，馬貫東叫身邊啲男仔唔好揀我，話我好好力。」馬貫東即笑着承認︰「唔知道佢發脾氣時會點，我要保障朋友嘅安全。」

劇中飾演女團成員的陳瀅，透露將為劇集拍MV，問她會否想進軍樂壇？馬貫東即搭訕讚她們可以，甚至唱得比不少《中年好聲音》學員好聽，自認年紀不小的陳瀅即表示：「有冇中年女團？」場面搞笑！