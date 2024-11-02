中文台節目表 翡翠台
9:00 森林探秘（PG）及灣區安老知多啲
10:00 科學一眼看清
10:30 美食中國
11:00 天與地及宣傳易
12:00 香港原味道
12:30 周六聊Teen谷
1:00 午間新聞
1:15 警聲百二秒Ⅱ
1:20 屋邨遊樂團及勁歌金榜
2:10 健康100錯
2:55 BB要健康
3:25 地球大神秘（PG）及勁歌推介
4:00 多啦A夢
4:30 Hands Up
5:00 新幹線戰士改變世界
5:30 櫻桃小丸子
6:00 財經透視
6:30 六點半新聞報道及天氣報告
7:00 新聞透視
7:30 灣區安老知多啲
7:35 東張西望
8:00 自駕德島
8:30 澳門25個第一
9:00 一條麻甩在東莞
9:30 TVB同行創新節目巡禮2025（PG）
9:55 2024英雄聯盟全球總決賽（直播）
11:15 晚間新聞及天氣報告
11:35 2024英雄聯盟全球總決賽（直播）
2:00 東張西望
2:35 屋邨遊樂團
3:20 健康100錯
4:00 美食中國
(所有節目以電視台之最後公布為準)
(PG) 宜家長陪同下觀看
(M) 只適合成年人看
(S) 中文字幕
人人做記者
爆料方法 :
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